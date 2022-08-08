Гари Невилл: «Поражение «Манчестер Юнайтед» вызывает серьёзное беспокойство»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о неудачном старте команды в новом розыгрыше английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на домашнем стадионе потерпели поражение от «Брайтона» со счетом 1:2.

«Играть против «Брайтона» легче всего в лиге. Это очень открытая команда. Поэтому результат вызывает серьезное беспокойство. Это явно шокировало главного тренера после неплохой предсезонки. Но в итоге реальность такова, что игроки способны лишь на то, что мы увидели в прошедшем матче», - передает слова Невилла Sky Sports.

Следующий поединок в Премьер-лиге манкунианцы проведут против «Брентфорда». Игра состоится 13 августа.