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Один из клубов-претендентов теряет надежду на подписание Роналду

03 Августа 2022 • 02:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.10 6.00
07.08 16:00

Согласно источнику, шансов на переход Криштиану Роналду в мадридский «Атлетико» становится всё меньше.

«Матрасники» называются прессой одними из основных претендентов на подписание 37-летнего португальца, решившего уйти из «Манчестер Юнайтед», но в настоящий момент трансфер маловероятен. По данным Radioestadio Noche, тема перехода Роналду утрачивает актуальность внутри мадридского клуба. Очень немногие люди, имеющие прямое отношение к «Атлетико», высоко оценивают вероятность подписания звезды.

По слухам, наставник мадридцев Диего Симеоне хочет видеть Роналду в своей команде, но клубу не хватает финансовых ресурсов для оформления громкой сделки.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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