Один из клубов-претендентов теряет надежду на подписание Роналду

Согласно источнику, шансов на переход Криштиану Роналду в мадридский «Атлетико» становится всё меньше.

«Матрасники» называются прессой одними из основных претендентов на подписание 37-летнего португальца, решившего уйти из «Манчестер Юнайтед», но в настоящий момент трансфер маловероятен. По данным Radioestadio Noche, тема перехода Роналду утрачивает актуальность внутри мадридского клуба. Очень немногие люди, имеющие прямое отношение к «Атлетико», высоко оценивают вероятность подписания звезды.

По слухам, наставник мадридцев Диего Симеоне хочет видеть Роналду в своей команде, но клубу не хватает финансовых ресурсов для оформления громкой сделки.