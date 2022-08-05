​Тен Хаг: «Роналду с нами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в очередной раз высказался о звёздном форварде Криштиану Роналду.

В последние недели в прессе многое говорится о возможном уходе Криштиану Роналду в другой клуб. Португальский форвард якобы хочет играть в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» не квалифицировался.

«Я очень счастлив с Роналду – у нас есть топовый нападающий. Он здесь, он с нами, он в команде», - высказался тен Хаг перед стартом сезона АПЛ.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 7 августа – против «Брайтона» на своём поле.

Отметим, что «МЮ» будет представлять Англию в Лиге Европы.