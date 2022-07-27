«Манчестер Юнайтед» придётся отказаться от одной из трансферных целей

Форвард «Ред Булл Зальцбурга» Беньямин Шешко не станет игроком «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время.

19-летний словенец показал впечатляющую для своих лет результативность в Австрии, чем привлёк внимание к своей кандидатуре со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов. Одним из основных претендентов на Шешко недавно был назван «Манчестер Юнайтед», однако, судя по всему, с трансфером придётся подождать: как информирует Express Sport, «Ред Булл Зальцбург» не собирается продавать перспективного форварда этим летом.

Беньямин Шешко провёл 38 матчей за «красных быков», отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. В составе сборной Словении нападающий отличился дважды в 13 встречах.