Де Брёйне доволен нападающими «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне доволен подбором форвардов в своей команде.

Бельгиец считает, что с Эрлингом Холанном и Хулианом Альваресом ему не составит труда раз за разом отмечаться результативными передачами. Оба нападающих, напомним, пополнили ряды «горожан» только этим летом.

«Кто бы ни играл на острие атаки в «Манчестер Сити», будь то Эрлинг или Хулиан, я приложу максимальные усилия, чтобы находить их своими передачами. Они будут совершать забегания, и если мой пас пройдёт, то они обязательно забьют», – сказал в интервью Sky Sports де Брёйне.

Эрлинг Холанн отметился дублем в матче первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0). Один из его голов был забит после паса Кевина де Брёйне.