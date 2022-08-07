Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне доволен нападающими «Манчестер Сити»

07 Августа 2022 • 22:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
окончен

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне доволен подбором форвардов в своей команде.

Бельгиец считает, что с Эрлингом Холанном и Хулианом Альваресом ему не составит труда раз за разом отмечаться результативными передачами. Оба нападающих, напомним, пополнили ряды «горожан» только этим летом.

«Кто бы ни играл на острие атаки в «Манчестер Сити», будь то Эрлинг или Хулиан, я приложу максимальные усилия, чтобы находить их своими передачами. Они будут совершать забегания, и если мой пас пройдёт, то они обязательно забьют», – сказал в интервью Sky Sports де Брёйне.

Эрлинг Холанн отметился дублем в матче первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0). Один из его голов был забит после паса Кевина де Брёйне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн Хулиан Альварес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.65 4.00 5.20
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 8.50 5.10 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
23:52 · Англия. Премьер-лига
Брат Арнаутовича: «У Марко есть предложение от именитого клуба»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Хави – о де Йонге: «Я не знаю, где он окажется»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Вернер возвращается в Бундеслигу
22:59 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне доволен нападающими «Манчестер Сити»
22:51 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг запросил у руководства «МЮ» нападающего с особыми характеристиками 3
22:09 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Получил сильные эмоции»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Они слишком хороши...»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Де Йонг не спасёт «Манчестер Юнайтед» 2
21:46 · Англия. Премьер-лига
Крессуэлл: «Соперник был куда сильнее»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола красноречиво ответил критикам Холанна 11
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 19 гостевых матчах АПЛ кряду
20:59 · Англия. Премьер-лига
Кин рассказал, в чём похожи Роналду и Холанн 1
20:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Приятно, что забил на глазах отца»
20:40 · Англия. Премьер-лига
​Холанн повторил достижение Агуэро в «Манчестер Сити»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны»: «У де Йонга есть предложения»
Все новости
Рекомендуем