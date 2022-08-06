Куарежма: «Роналду - взрослый парень, сам разберётся, что ему нужно»

Португальский ветеран Рикарду Куарежма считается близким другом Криштиану Роналду, и потому его нередко спрашивают о планах CR7. Сейчас Роналду решает, остаться ли ему в «Манчестер Юнайтед» или покинуть команду после всего лишь одного сезона. Куарежма считает, что его спрашивать о планах Роналду попросту нет смысла.

- Криштиану достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно принимать решения, что ему нравится, а что не нравится. И тут он также решит сам, - заверил Куарежмав интервью португальской прессе.

Сборная Португалии пробилась на чемпионат мира в Катаре, вне всяких сомнений, Криштиану Роналду сыграет там, в то время как насчет Куарежмы ясности нет.