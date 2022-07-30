«Манчестер Юнайтед» объявил о приходе на должность тренера известного экс-нападающего Бенни Маккарти.

44-летний южноафриканец войдёт в число сотрудников, помогающих главному тренеру Эрику тен Хагу. Маккарти будет специализироваться на отработке игры в атаке.

Бенни Маккарти наиболее известен по выступлениям за амстердамский «Аякс» и португальский «Порту». В Англии бывший форвард представлял «Блэкберн» и «Вест Хэм». В 2013 году Маккарти завершил игровую карьеру. В качестве главного тренера работал в южноафриканских «Кейптаун Сити» и «Амазулу».