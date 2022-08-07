​Роналду не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона

Для «Манчестер Юнайтед» сезон 2022/2023 начинается домашним матчем против «Брайтона». Эрик тен Хаг не включил в стартовый состав своей команды Криштиану Роналду. Звёздный португалец, который поздно приехал в расположение команды на предсезонку, начнёт игру на скамейке для запасных.

Основной состав «Манчестер Юнайтед» выглядит так: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Фред, Далот, Шоу, Санчо, Мактоминей.

Как видим, в стартовый состав попали летние новички Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен.

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