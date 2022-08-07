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​Роналду не попал в основной состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона

07 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Брайтон
1.65 4.00 5.20
1-й тайм

Для «Манчестер Юнайтед» сезон 2022/2023 начинается домашним матчем против «Брайтона». Эрик тен Хаг не включил в стартовый состав своей команды Криштиану Роналду. Звёздный португалец, который поздно приехал в расположение команды на предсезонку, начнёт игру на скамейке для запасных.

Основной состав «Манчестер Юнайтед» выглядит так: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Фернандеш, Рэшфорд, Эриксен, Фред, Далот, Шоу, Санчо, Мактоминей.

Как видим, в стартовый состав попали летние новички Лисандро Мартинес и Кристиан Эриксен.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» - «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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Идет 19 минута Лестер 0:0 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
Идет 19 минута Манчестер Юнайтед 0:0 Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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