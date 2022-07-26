Президент «Атлетико» категорично высказался о возможном приходе Роналду

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо не видит звёздного португальца в клубе.

«Я понятия не имею, кто придумал историю о вероятном приходе Криштиану Роналду в «Атлетико», – цитирует Сересо журналист Фабрицио Романо. – Это определённо не имеет ничего общего с реальностью. Его приход в наш клуб практически невозможен», – заявил президент «матрасников».

По слухам, решивший покинуть «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хотел бы вернуться в Мадрид, а наставник «Атлетико» Диего Симеоне был бы рад появлению в своей команде игрока такого уровня.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года.