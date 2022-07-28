Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы видеть Криштиану Роналду в одном из испанских клубов.

Звёздный футболист «Манчестер Юнайтед» намерен уйти этим летом, а одним из главных претендентов на его подписание называется мадридский «Атлетико».

«Я бы хотел, чтобы Криштиану Роналду снова выступал в Ла Лиге, – цитируют Тебаса испанские СМИ. – Вне зависимости от того, собирается ли «Атлетико» его покупать, клубу придётся кое-что сделать, прежде чем оформить такой трансфер. Чтобы открыть возможность для подписания игрока такого уровня, им придётся расстаться с некоторыми другими футболистами. Я не знаю, входит ли это в их интересы», – заявил Тебас.

Президент «Атлетико» недавно опроверг слухи об интересе к Роналду.