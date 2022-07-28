Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду

28 Июля 2022 • 00:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.50 4.30 6.40
07.08 16:00

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас хотел бы видеть Криштиану Роналду в одном из испанских клубов.

Звёздный футболист «Манчестер Юнайтед» намерен уйти этим летом, а одним из главных претендентов на его подписание называется мадридский «Атлетико».

«Я бы хотел, чтобы Криштиану Роналду снова выступал в Ла Лиге, – цитируют Тебаса испанские СМИ. – Вне зависимости от того, собирается ли «Атлетико» его покупать, клубу придётся кое-что сделать, прежде чем оформить такой трансфер. Чтобы открыть возможность для подписания игрока такого уровня, им придётся расстаться с некоторыми другими футболистами. Я не знаю, входит ли это в их интересы», – заявил Тебас.

Президент «Атлетико» недавно опроверг слухи об интересе к Роналду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Хавьер Тебас Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
01:28 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Атлетико»: «Мы сильны и без Роналду»
00:57 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги поделился мнением о возможном возвращении Роналду
00:11 · Англия. Премьер-лига
Грилиш рассказал о трудностях адаптации в «Манчестер Сити»
27 Июля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» подумывает о расторжении контракта с Бельерином
23:42 · Англия. Премьер-лига
Роналду решил расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед» 2
23:33 · Англия. Премьер-лига
Ещё одним претендентом на Салиба стал «Челси»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Айнтрахт» назвал цену Костича, на которого претендует «Вест Хэм»
23:22 · Англия. Премьер-лига
Каррагер высказался о влиянии Холанна на «Манчестер Сити»
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет приобрести Рабио
23:02 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» проиграл спарринг с «Ред Буллом» из Зальцбурга
22:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: Павар стал трансферной целью «Челси»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Кёртис Джонс: «Я способен быть выдающимся игроком»
22:46 · Англия. Премьер-лига
В ходе обсуждений между Тухелем и Кунде игрока отпугнула одна деталь, упомянутая тренером
22:43 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Атлетико» вывесили баннер против покупки Роналду
22:34 · Англия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Ло Чельсо
Все новости
Рекомендуем