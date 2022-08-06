Невилл: «Роналду разочаровал»

Английский телеэксперт и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в очередной раз поделился мнением о ситуации с Криштиану Роналду.

За считанные часы до первого матча «Юнайтед» в новом сезоне Премьер-лиги будущее 37-летнего форварда остаётся неопределённым, что, по признанию Невилла, откровенно раздражает.

«Я несколько разочарован в Роналду, – высказывается эксперт Sky Sports. – Было бы слишком оптимистично с нашей стороны попросить его прояснить ситуацию в интервью, рассказав обо всём, что происходит на самом деле и что думает об этом он сам.

Это полная неразбериха для всех сторон – для клуба, для него, для болельщиков. Мы очень хотим, чтобы он остался, но нам не нравятся эти затянутые саги – это всегда раздражает», – отметил Невилл.