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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Невилл: «Де Йонг не спасёт «Манчестер Юнайтед»

07 Августа 2022 • 21:54 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
окончен

Телеэксперт и бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл недоволен положением дел в клубе.

«Красные дьяволы», как считают многие, проводят неудачную трансферную кампанию. Критика лишь усилилась после домашнего поражения в первом туре Премьер-лиги от «Брайтона» (1:2). Данный матч стал дебютным для Эрика тен Хага у руля команды в чемпионате Англии.

«Может показаться, что всё внезапно изменится, если «Манчестер Юнайтед» купит Френки де Йонга, что трансферное кампания сразу станет успешной. Нет, ничего подобного. Этой команде нужно гораздо больше, чем один Френки де Йонг», – высказался в студии Sky Sports Гари Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Френки де Йонг
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.65 4.00 5.20
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 8.50 5.10 1.35
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