​Рой Кин назвал проблему «Манчестер Юнайтед» после поражения команды

«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон на минорной ноте. Команда Эрика тен Хага проиграла «Брайтону» на своём поле со счётом 1:2. После завершения поединка на «Олд Траффорд» экс-капитан «красных дьяволов» Рой Кин назвал проблему команды.

«Футбольный интеллект исходит из полузащиты… С Фредом и Мактоминаем «Манчестер Юнайтед» не будет бороться за высокие места. Дайте тренеру время и деньги – он должен набрать новых игроков», - сказал Кин в студии Sky Sports.

Следующий матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 13 августа, – против «Брентфорда».