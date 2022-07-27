«Предоставил кров и научил английскому» - Нани рассказал о том, как ему помог Криштиану Роналду

Луиш Карлуш Алмейда да Кунья, больше известный как Нани, выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2007 по 2015 год. Когда он появился в клубе, там уже блистал Криштиану Роналду. Нани вспоминает, как ему помог соотечественник.

- Когда мы перебрались в Манчестер, Роналду предоставил нам свой дом. Мы жили там несколько месяцев, и все это время он помогал нам узнать общество и город. его помощь была очень ценной, помимо всего прочего, он помог мне выучить английский, привыкнуть к рулю с правой стороны, и все прочее, - цитирует Нани издание Goal.

Сейчас Нани выступает в Австралии, в составе «Мельбурн Виктори».