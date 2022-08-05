Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду проявил себя на тренировках «Манчестер Юнайтед»

05 Августа 2022 • 01:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.60 4.05 5.70
07.08 16:00

В «Манчестер Юнайтед» довольны тренировками Криштиану Роналду.

37-летний нападающий пропустил часть предсезонного этапа по личным причинам, а также сообщил руководству о желании уйти, но это не мешает ему демонстрировать высокий уровень на тренировочных занятиях «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям журналиста Криса Уилера, представляющего издание Daily Mail, португалец отлично проявил себя на недавних тренировках, чем впечатлил тренерский штаб «красных дьяволов».

Ранее в английских СМИ появилась информации о намерении Роналду определиться с новым клубом до матча первого тура Премьер-лиги против «Брайтона», который состоится в воскресенье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
01:56 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил, почему не задерживается в клубах надолго
01:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду проявил себя на тренировках «Манчестер Юнайтед»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал четырёх претендентов на чемпионство в новом сезоне АПЛ
00:27 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» заплатит за Кукурелью более 70 млн евро»
04 Августа
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит за Кукурелью значительно больше, чем сообщалось ранее
22:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля»: «Трент может стать для сборной Англии своим Кафу, если правильно его использовать»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Челси» – мой дом, я рад остаться»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» стремится как можно скорее оформить подписание Маркоса Алонсо
22:05 · Англия. Премьер-лига
Громкий трансфер всё ближе: Кукурелья прошёл медосмотр в «Челси»
21:43 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта остаётся: «Челси» объявил о продлении контракта с капитаном официально
20:45 · Англия. Премьер-лига
Футболист «Арсенала» согласился на переход в «Галатасарай» 1
18:54 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэта согласовал двухлетний контракт с «Челси»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Милнер рассказал о своих странностях во время сна
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Аспиликуэты в «Барселоне» не будет
18:27 · Англия. Премьер-лига
​«Севилья» объявила о переходе защитника из «Манчестер Юнайтед» официально
Все новости
Рекомендуем