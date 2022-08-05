Роналду проявил себя на тренировках «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» довольны тренировками Криштиану Роналду.

37-летний нападающий пропустил часть предсезонного этапа по личным причинам, а также сообщил руководству о желании уйти, но это не мешает ему демонстрировать высокий уровень на тренировочных занятиях «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям журналиста Криса Уилера, представляющего издание Daily Mail, португалец отлично проявил себя на недавних тренировках, чем впечатлил тренерский штаб «красных дьяволов».

Ранее в английских СМИ появилась информации о намерении Роналду определиться с новым клубом до матча первого тура Премьер-лиги против «Брайтона», который состоится в воскресенье.