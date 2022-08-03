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Джонс не спешит переходить в «Ди Си Юнайтед», игрок ждёт предложений от других клубов

03 Августа 2022 • 15:50 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.10 6.00
07.08 16:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пока не спешит принимать предложение американского «Ди Си Юнайтед». Как сообщает Manchester Evening News, англичанин намерен подождать, пока появятся варианты с другими клубами.

В «Ди Си Юнайтед» Джонса хочет видеть бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который возглавил команду этим летом. Ранее экс-форвард «красных дьяволов» также выступал за американскую команду в качестве игрока.

Напомним, что Джонс в прошлом сезоне впервые вышел на поле за последние полтора года. Игроку уже дали понять, что он не входит в планы нового тренера Эрика тен Хага.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ди Си Юнайтед Фил Джонс Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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