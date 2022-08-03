Джонс не спешит переходить в «Ди Си Юнайтед», игрок ждёт предложений от других клубов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс пока не спешит принимать предложение американского «Ди Си Юнайтед». Как сообщает Manchester Evening News, англичанин намерен подождать, пока появятся варианты с другими клубами.

В «Ди Си Юнайтед» Джонса хочет видеть бывший одноклубник по «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который возглавил команду этим летом. Ранее экс-форвард «красных дьяволов» также выступал за американскую команду в качестве игрока.

Напомним, что Джонс в прошлом сезоне впервые вышел на поле за последние полтора года. Игроку уже дали понять, что он не входит в планы нового тренера Эрика тен Хага.