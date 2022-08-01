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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший одноклубник Роналду раскритиковал поведение португальца

01 Августа 2022 • 20:30 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.15 6.20
07.08 16:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что суперзвезда ведёт себя слишком эгоистично.

«Я не Криштиану, но я, как болельщик «Манчестер Юнайтед», прихожу к выводу, что он слишком много думает о себе в данной ситуации.

Роналду – великий игрок, я не буду его осуждать. Я бы хотел, чтобы он остался, и он вправе распоряжаться своей карьерой так, как захочет», – приводит заявление Саа английская пресса.

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Действующий контракт 37-летнего нападающего рассчитан до 2023 года. В прошедшей кампании португалец стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов» с 24 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Луи Саа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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