Бывший одноклубник Роналду раскритиковал поведение португальца

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что суперзвезда ведёт себя слишком эгоистично.

«Я не Криштиану, но я, как болельщик «Манчестер Юнайтед», прихожу к выводу, что он слишком много думает о себе в данной ситуации.

Роналду – великий игрок, я не буду его осуждать. Я бы хотел, чтобы он остался, и он вправе распоряжаться своей карьерой так, как захочет», – приводит заявление Саа английская пресса.

Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Действующий контракт 37-летнего нападающего рассчитан до 2023 года. В прошедшей кампании португалец стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов» с 24 голами.