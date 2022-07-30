«Челси» купит де Йонга только в том случае, если Канте откажется продлевать контракт

Лондонский «Челси» может приобрести хавбека «Барселоны» Френки де Йонга только в том случае, если хавбек «синих» Нголо Канте откажется продлевать соглашение, которое истекает следующим летом. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Кристиан Фальк.

При этом отмечается, что в трансфере де Йонга не заинтересована мюнхенская «Бавария», хотя ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн был бы не против усилить свою команду нидерландским хавбеком.

Сам де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но клубу нужно продать его или уговорить на сокращение зарплаты, чтобы избежать финансовых проблем.