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«Челси» купит де Йонга только в том случае, если Канте откажется продлевать контракт

30 Июля 2022 • 10:50 Комментировать
Лондонский «Челси» может приобрести хавбека «Барселоны» Френки де Йонга только в том случае, если хавбек «синих» Нголо Канте откажется продлевать соглашение, которое истекает следующим летом. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Кристиан Фальк.

При этом отмечается, что в трансфере де Йонга не заинтересована мюнхенская «Бавария», хотя ранее сообщалось, что Юлиан Нагельсманн был бы не против усилить свою команду нидерландским хавбеком.

Сам де Йонг хочет остаться в «Барселоне», но клубу нужно продать его или уговорить на сокращение зарплаты, чтобы избежать финансовых проблем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг Нголо Канте Трансферы футбола - лето 2022
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