«Барселона» уверена, что зарегистрирует всех новичков

Боссы каталонской «Барселоны» уверены в том, что смогут зарегистрировать всех новичков команды, пополнивших ряды команды этим летом. По сообщениям Dario Sport, «сине-гранатовые» планируют сделать это до старта чемпионата Испании.

Каталонский гранд уже направил все необходимые бумаги по регистрации новобранцев. По предварительным прогнозам, все решится до пятницы, 12 августа.

«Барселона» стартует в новом розыгрыше чемпионата Испании домашней встречей с «Райо Вальекано». Поединок состоится 13 августа.

В прошлом сезоне «сине-гранатовые» стали серебряными призерами Ла Лиги, уступив чемпионство «Реалу».