Президент «Барселоны» по-прежнему не вернул доверие Месси

Отношения между Лионелем Месси и президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой остаются довольно натянутыми.

Прошлым летом Лапорта не смог воспрепятствовать уходу звёздного аргентинца, который в итоге достался «ПСЖ». В последнее время слухи активно связывают Месси с возвращением «домой», а глава каталонцев неоднократно заявлял, что надеется рано или поздно вернуть Лионеля в клуб. Однако, как сообщает журналист Тони Хуанмарти, связь между Месси и Лапортой по-прежнему не налажена, и никаких переговоров о возвращении игрока пока не велось.

Контракт 35-летнего нападающего с «ПСЖ» истекает следующим летом.