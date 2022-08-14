Тренер «Райо Вальекано» установил любопытный рекорд

Каталонская «Барселона» начала свой поход за титулами в этом году с неудачи - команда не смогла переиграть в домашнем матче крепкий «Райо Вальекано». Это случилось после того, как в прошлом сезоне «Барселона» дважды проиграла «Райо» с минимальным счетом, так и не забив в их ворота.

Таким образом, наставник «Райо Вальекано» Андони Ираола установил любопытный рекорд - он стал первым тренером в истории испанского чемпионата, который не пропустил в первых трех своих матчах против «Барселоны».

Во втором туре испанского чемпионата Ла Лиги «Райо Вальекано» сыграет на выезде с другим барселонским клубом - «Эспаньолом».