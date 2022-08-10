Полузащитник «Барселоны» переходит в «Валенсию»

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес вот-вот сменит клубную прописку.

«Барселона» и «Валенсия» согласовали условия перехода 20-летнего игрока. Сделка будет закрыта и подтверждена уже в четверг, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее наставник «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо хотел видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, но договорённость по аренде бразильца так и не была достигнута.

Нико Гонсалес провёл 38 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях минувшей кампании – в активе хавбека два забитых мяча и две результативные передачи. Стоимость испанца, по подсчётам Transfermarkt, составляет 20 млн евро.