Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» переходит в «Валенсию»

10 Августа 2022 • 22:30 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес вот-вот сменит клубную прописку.

«Барселона» и «Валенсия» согласовали условия перехода 20-летнего игрока. Сделка будет закрыта и подтверждена уже в четверг, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Ранее наставник «летучих мышей» Дженнаро Гаттузо хотел видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Артура Мело, но договорённость по аренде бразильца так и не была достигнута.

Нико Гонсалес провёл 38 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях минувшей кампании – в активе хавбека два забитых мяча и две результативные передачи. Стоимость испанца, по подсчётам Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Барселона Нико Гонсалес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
23:31 · Испания. Ла Лига
Альба готов на сокращение зарплаты
23:25 · Испания. Ла Лига
Касилья нашёл себе новый клуб
23:17 · Испания. Ла Лига
Мармоль покинет «Барселону»
22:30 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Барселоны» переходит в «Валенсию»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Источник: Бернарду Силва по-прежнему хочет перейти в «Барселону»
21:49 · Англия. Премьер-лига
Бельерин рвётся вернуться в «Бетис»
21:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» хочет сдать Эззалзули в аренду
20:54 · Италия. Серия А
«Валенсия» отказалась от подписания полузащитника «Ювентуса»
20:45 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера»: «Барселона» очень рискует»
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сохранить Депая либо Обамеянга
19:43 · Испания. Ла Лига
​Де Йонга оскорбили фанаты «Барселоны»
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Агуэро: «Бернарду Силва может стать ключевым игроком «Барселоны»
18:30 · Испания. Ла Лига
Бывший голкипер голландской сборной раскритиковал «Барселону»
17:09 · Испания. Ла Лига
​Два новичка могут уйти из «Барселоны», не сыграв ни одного матча слухи
16:48 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва дал понять, что хочет уйти в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем