Дани Алвес раскритиковал «Барселону»

Бразильский защитник Дани Алвес раскритиковал свой бывший клуб «Барселону», который не стал продлевать контракт с 39-летним футболистом по окончании минувшего сезона.

По словам Алвеса, руководство каталонцев не было до конца откровенным с ним.

«Они могли обсуждать со мной вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. У нас был почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать контракт», — цитирует Алвеса AS.

Напомним, по ходу текущего месяца Алвес заключил соглашение с мексиканским клубом «Пумас».

В минувшем сезоне бразилец провёл за «сине-гранатовых» 15 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.