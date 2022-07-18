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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо нравится конкуренция в «Барселоне»

18 Июля 2022 • 01:08 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что не беспокоится из-за высокой конкуренции в «Барселоне». На его место претендуют такие игроки, как Херард Пике, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, но это не помешало Араухо продлить контракт с командой до 2026 года. Он приветствует в команде и других новобранцев.

- Я хочу всего смого наилучшего для команды, для «Барселоны». Мы все хотели, чтобы Усман остался с нами, и мы все ждали Левандовски. И вот они с нами. Конкуренция - это хорошо, она позволяет развиваться, - цитирует уругвайского футболиста испанское издание El Mundo Deportivo.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата «Барселона» проведет 13 августа против «Райо Вальекано».

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Барселона Рональд Араухо
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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