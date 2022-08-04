Пьянич согласился на 60-процентое урезание зарплаты в «Барселоне»

Мы уже сообщали о том, что Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны», решил сохранить в составе Миралема Пьянича, однако выдвинул тому условие - надо согласиться на снижение гонорара.

И Пьянич согласился - а испанское издание El Mundo Deportivo уточняет, что в итоге бошняк потеряет примерно 60 процентов от своей нынешней зарплаты, и на таких условиях сможет остаться в «Барселоне» до окончания своего контракта летом 2024 года. Пьянич присоединился к каталонскому суперклубу в 2020 году, когда им руководил Рональд Куман.

Очередной сезон в чемпионате Испании начнется 12 августа, в первом туре «Барселона» примет на домашнем поле «Райо Вальекано».