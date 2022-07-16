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Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Хави возникли проблемы с поездкой в США

16 Июля 2022 • 15:38 Комментировать

В ближайшее время «Барселона» отправится на предсезонную подготовку в США. При этом у главного тренера каталонской команды Хави перед поездкой возникли проблемы с документами, о которых в социальных сетях рассказывает журналист Эду Поло. Так, для въезда в США Хави нужно получить специальное разрешение. Связано это с тем, что во время работы в «Аль-Садде» Хави несколько раз посещал Иран.

Новый чемпионат Испании стартует в августе. «Барселона» под руководством Хави Эрнандеса будет стараться вернуться на ведущие позиции в испанском футболе и вклиниться в борьбу за титул чемпиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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