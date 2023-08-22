Матвеев — о «Спартаке»: «10 мячей в трёх играх для клуба с такими амбициями — это катастрофа»

Известный российский тренер Юрий Матвеев поделился мнением о матче пятого тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» (3:1).

По мнению специалиста, «Зенит» одержал заслуженную победу, доказав своё превосходство над «красно-белыми». Матвеев отметил, что «Спартак» имеет серьёзные проблемы при организации игры в обороне и не способен выступать на таком серьёзном уровне.

«Если проанализировать последние три игры «Спартака», то команда пропустила уже 10 мячей. Считаю, что для клуба с такими амбициями это катастрофа.

В этой игре мне «Зенит» понравился. «Спартак» пытался прессинговать, но питерцы спокойно из-под этого прессинга выходили, проводили свои атаки», — цитирует Матвеева «МК».

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на одно очко. Свои следующие матчи эти команды проведут 26 августа. «Зенит» встретится с «Уралом», а «красно-белые» померятся силами с «Ахматом».