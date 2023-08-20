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Камоцци: «Спартак» — фаворит в игре с «Зенитом»

20 Августа 2023 • 11:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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Через 6 ч. 42 мин.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

По мнению эксперта, в предстоящей игре «Спартак» является фаворитом. Камоцци выразил надежду на то, что «красно-белым» удастся побороться за чемпионский титул.

«Спартак» — фаворит в игре с «Зенитом». Верю, что «красно-белые» поборются в этом сезоне за чемпионство», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 20 августа, на «Открытие Банк Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Франко Камоцци
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