Ташуев рассказал, в чём «Спартак» превосходит «Зенит»

Российский тренер Сергей Ташуев порассуждал над грядущим дерби в пятом туре РПЛ. В нём, напомним, московский «Спартак» примет дома питерский «Зенит». Игра назначена на 20 августа, это воскресенье.

«Соперники по составу gлюс-минус одинаковы. Но возможно, у «Спартака» есть в чем-то преимущество. Думаю, это выбор атакующей группы, очень мощный», - делится Ташуев с «РБ Спорт», добавляя, что впереди нас ждёт игра на три результата.

Напомним, что на данный момент «Спартак» идёт четвёртым в турнирной таблице РПЛ с девятью баллами. У «Зенита» семь очков и восьмая позиция в турнирной таблице.