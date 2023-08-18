Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча тура, в котором «красно-белые» примут «Зенит».

- Кому отдаете предпочтение в матче «Спартак» - «Зенит», и какую игру ожидаете увидеть?

- Жду обоюдоострую игру, активную с двух сторон. То есть, будет открытый футбол.

- Некоторые эксперты оценивают ситуацию накануне матча так: «Спартак» силен, «Зенит» ослаб. Что думаете по этому поводу?

- Отчасти я соглашусь с этим мнением.

- В чем питерцы сейчас слабы?

- Игра показывает, что сейчас они находятся не в лучшей форме. Плюс в плане подбора игроков они стали слабее, потому что ушел Малком. У них не совсем получается игра, которая была в прошлом сезоне. Причин много, и факт налицо.

- Что еще отметите?

- Важна будет мотивация. Для футболистов «Зенита» мотивация – сложный момент, потому что они титулованные и выиграли много чемпионств. Сейчас «Спартак» будет для них хорошим раздражителем, и они выйдут на матч мотивированными, а не так, как в предыдущих встречах. Может быть, у них получится показать хорошую игру. Но тут и от «Спартака» многое зависит: отдаст ли он мяч сопернику или сам возьмет его под контроль.

Матч «Спартак» - «Зенит» запланирован на воскресенье, начало в 19:30.

Реклама

Елена Григорьевская