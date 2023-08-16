Калешин: «У «Зенита» несущественное отставание, пять очков — это отыгрываемо»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил перспективы «Зенита» в нынешнем сезоне.

После четырёх туров РПЛ петербуржцы занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на пять очков. По мнению Калешина, «Зенит» способен отыграть это отставание и побороться за чемпионский титул.

«Пока несущественное отставание. Если, конечно, ещё будут терять очки, то уже будет тяжеловато. Пять очков — это отыгрываемо», — приводит слова Калешина Metaratings.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 20 августа против «Спартака». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.