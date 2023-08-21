Быстров: «Вендел сделал результат»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров оценил игру полузащитника «сине-бело-голубых» Маркуса Вендела в матче со «Спартаком».

Матч пятого тура чемпионата России завершился победой «Зенита» со счетом 3:1. Вендел провел на поле 89 минут и стал автором двух забитых мячей.

«Искупая вину потом и кровью, Вендел сделал результат. И теперь ни со стороны руководства, ни со стороны болельщиков к нему не будет вопросов», — цитирует Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, после окончания отпуска 25-летний бразилец отказывался возвращаться в Россию, но не смог найти себе новый клуб. По этой причине Венделу пришлось пребыть в расположение «Зенита».