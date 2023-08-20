Джикия: «У Бонгонда есть качества, которые выделяют его»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился комментарием о нападающем команды Тео Бонгонда.

«Человек приехал из топ-лиги. У Тео есть качества, которые выделяют его. Рад, что Бонгонда так активно ворвался в российскую лигу и приносит пользу команде», — цитирует Джикию официальный сайт «красно-белых».

При этом защитник отметил, что вначале всегда помогают эмоции, но важно то, как он себя будет проявлять в дальнейшем.

Напомним, 27-летний Бонгонда пополнил состав «Спартака» в текущее трансферное окно. В составе «красно-белых» вингер сыграл в шести матчах во всех турнирах, в которых стал автором четырех голов и одного ассиста.