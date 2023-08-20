Мозес получил травму и покинул поле в дерби с «Зенитом»

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был заменён в середине первого тайма. На 26-й минуте матча во время приёма мяча легионер, судя по всему, потянул мышцу и был не в состоянии продолжить игру. Вместо нигерийца на поле вышел Роман Зобнин.

Кстати, сразу после замены Мозес пошёл в раздевалку, а не на скамейку запасных своей команды.

Напомним, что счёт в центральном матче пятого тура РПЛ до сих пор не открыт. Следить за его событиями в формате текстовой онлайн-трансляции можно на портале LiveResult.ru.