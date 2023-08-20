Булыкин: «Зенит» умеет исполнять»

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин поделился эмоциями от центрального матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«Обе команды хорошо начали и двигались. Но «Зенит» умеет исполнять. Питерцы исполнили моменты, которые были, забили после них и выиграли. У гостей были хорошие подходы, и они создали больше возможностей, чем «Спартак», – заявил экс-фоврард «Локомотива» в интервью Vprognoze.ru. По его мнению, причиной победы «сине-бело-голубых» стала качественная реализация, а не проблемы хозяев в оборонительной линии.

Напомним, что «Зенит» не позволил «Спартаку» одержать первую победу над петербуржцами в РПЛ с 2017 года, выиграв в гостях со счётом 3:1. Голами в составе «сине-бело-голубых» отметились Вендел (дважды) и Матео Кассьерра.