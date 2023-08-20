Губерниев: «Спартак» три по делу пропустил»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе питерского «Зенита» над московским «Спартаком» в матче пятого тура РПЛ.

Губерниев отметил, что на данный момент команда с берегов Невы сильнее столичного клуба даже без Малкома и даже в гостях, ведь у «красно-белых» достаточное количество эмоций, но не хватает мастерства.

«Три по делу пропустили. Один забили с пенальти, который хорошо что углядел. «Зениту» нужно держать Вендела и Клаудиньо.

«Спартаку» рассчитывать, что два состава неплохих игроков на дистанции принесут результат», - написал он в своём телеграм-канале.

«Спартак» потерпел поражение со счётом 1:3.