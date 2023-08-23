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Широков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

23 Августа 2023 • 19:24 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Роман Широков высказался о переходе Марио Фернандеса в состав «сине-бело-голубых».

«Вы для себя создаёте кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет», — заявил экс-полузащитник российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, трансфером Фернандеса «Зенит» усиляет состав, однако правильность сделки нужно будет оценивать лишь в динамике. Широков считает, что для иностранных футболистов нет понятия предательства, поскольку они ищут возможность для заработка.

Напомним, что Марио Фернандес присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после десяти лет в футболке «армейцев».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Роман Широков Марио Фернандес
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