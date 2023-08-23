Широков оценил переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Роман Широков высказался о переходе Марио Фернандеса в состав «сине-бело-голубых».

«Вы для себя создаёте кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет», — заявил экс-полузащитник российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По его мнению, трансфером Фернандеса «Зенит» усиляет состав, однако правильность сделки нужно будет оценивать лишь в динамике. Широков считает, что для иностранных футболистов нет понятия предательства, поскольку они ищут возможность для заработка.

Напомним, что Марио Фернандес присоединился к «Зениту» на правах свободного агента после десяти лет в футболке «армейцев».