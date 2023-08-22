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Шалимов поделился мнением о матче «Спартак» - «Зенит»

22 Августа 2023 • 12:27 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о матче пятого тура РПЛ, в котором питерский «Зенит» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:1.

Тренер отметил, что лидер столичного клуба Квинси Промес исчез в той схеме, которую предложил Гильермо Абаскаль.

«В первые 15 минут «Спартак» большими силами уходил в атаку, и когда терял мяч, сразу там накрывал. Но в итоге «Зенит» очухался очень быстро и низом начал выходить в быстрые атаки, что привело к голу Вендела», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что дублем в составе победителей отметился Вендел, который помог питерской команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Игорь Шалимов
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22 Августа 2023 в 12:58
Из Шалимова эксперт хороший, а вот тренер не сложился!
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