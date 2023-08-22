Шалимов поделился мнением о матче «Спартак» - «Зенит»

Известный российский специалист Игорь Шалимов высказался о матче пятого тура РПЛ, в котором питерский «Зенит» переиграл московский «Спартак» со счётом 3:1.

Тренер отметил, что лидер столичного клуба Квинси Промес исчез в той схеме, которую предложил Гильермо Абаскаль.

«В первые 15 минут «Спартак» большими силами уходил в атаку, и когда терял мяч, сразу там накрывал. Но в итоге «Зенит» очухался очень быстро и низом начал выходить в быстрые атаки, что привело к голу Вендела», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что дублем в составе победителей отметился Вендел, который помог питерской команде подняться на четвертое место в турнирной таблице.