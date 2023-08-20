Смородская - о матче «Спартак» - «Зенит»: Буду болеть за гостей

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и питерский «Зенит».

«Будет интересно. И вообще, интересно посмотреть, что приготовили «красно‑белые» к этой игре и что к этому матчу приготовил Семак», - приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Также она отметила, что в предстоящем поединке будет поддерживать команду с берегов Невы.

Центральный матч пятого тура РПЛ пройдёт сегодня, 20 августа, и начнётся в 19:30 по московскому времени.