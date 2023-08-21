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Радченко: «Абаскаль — главный виновник поражения «Спартака»

21 Августа 2023 • 17:33 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

В матче пятого тура чемпионата России «красно-белые» проиграли на своем поле «Зениту» со счетом 1:3.

«Абаскаль — главный виновник этого поражения «Спартака». После его послематчевых комментариев, где он сказал, что схема в первом тайме работала, я вообще разочаровался в его компетенции», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Как считает специалист, футболисты «Спартака» не поняли, почему тренер выбрал такой план на очень важную для команды встречу.

Стоит отметить, что поражение от «Зенита» стало вторым подряд для подопечных Абаскаля в текущем сезоне РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Радченко Гильермо Абаскаль
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Августа 2023 в 17:50
ай руки прочь от абас..аля! хе-хе..
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