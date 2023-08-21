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Бояринцев назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

21 Августа 2023 • 14:28 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о поражении «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению эксперта, исход прошедшей встречи предопределила разница в классе между игроками команд. Бояринцев отметил, что «Зенит» победил заслуженно, так как сейчас «сине-бело-голубые» находятся в достаточно хороших кондициях.

«Зенит» победил за счёт того, что его ведущие игроки несколько сильнее спартаковцев в индивидуальном плане. Это проявлялось в работе с мячом, умелом выходе из-под прессинга, меньшем количестве брака», — цитирует Бояринцева Bobsoccer.ru.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на одно очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 26 августа против «Ахмата», а петербуржцы в этот же день встретятся с «Уралом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
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