Бояринцев назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о поражении «красно-белых» в матче пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

По мнению эксперта, исход прошедшей встречи предопределила разница в классе между игроками команд. Бояринцев отметил, что «Зенит» победил заслуженно, так как сейчас «сине-бело-голубые» находятся в достаточно хороших кондициях.

«Зенит» победил за счёт того, что его ведущие игроки несколько сильнее спартаковцев в индивидуальном плане. Это проявлялось в работе с мячом, умелом выходе из-под прессинга, меньшем количестве брака», — цитирует Бояринцева Bobsoccer.ru.

После пяти туров РПЛ «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая шестой «Спартак» на одно очко. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 26 августа против «Ахмата», а петербуржцы в этот же день встретятся с «Уралом».