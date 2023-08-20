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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел и Кассьерра прибили «Спартак»: «Зенит» третий раз подряд обыграл «красно-белых» в РПЛ

20 Августа 2023 • 21:32 Комментировать (10)
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

«Спартак» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России. Матч пятого тура РПЛ состоялся 20 августа на стадионе «Открытие Арена».

Протокол игры  
Спартак Москва1:3Зенит
  32'Джикия Георгий (0:1)
  73'Вендел Маркус (0:2)
(1:2) Соболев Александр Сергеевич81'  
  90'Кассьерра Матео (1:3)
Свинов ИльяРябчук Олег 84' (Зиньковский Антон ( 84') Джикия ГеоргийДуарте АлексисДенисов Даниил 66' (Хлусевич Даниил ( 66'  76') Мозес Виктор 27' (Зобнин Роман ( 27') Мартинс КристоферМедина Хесус 46' (Бонгонда Тео ( 46') Промес КвинсиИгнатов Михаил  10' 46' (Умяров Наиль ( 46') Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Пруцев ДанилСелихов АлександрКлассен ЛеонМелёшин ПавелМаксименко АлександрЛитвинов РусланЧернов Никита
Кержаков МихаилДуглас СантосАлип НуралыЭракович СтрахиньяКараваев ВячеславВендел Маркус 90' (Кейрос Эдуардо ( 90') Барриос Вильмар  80'Клаудиньо 90' (Ерохин Александр ( 90') Мантуан Густаво 81' (Васильев Дмитрий Алексеевич ( 81') Фернандес Марио 72' (Кассьерра Матео ( 72'  90') Сергеев Иван 72' (Сутормин Алексей ( 72')
Запасные: Коваленко АлександрРенан РобертБакаев ЗелимханКруговой ДанилВасютин АлександрАдамов Денис
20 августа. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

 

Главный матч тура, главный матч первого круга, дерби двух столиц – называйте, как хотите. «Спартак» против «Зенита», последний раз «красно-белые» побеждали питерцев в ранге действующего чемпиона, а ведь последние пять сезонов золото забирал именно «Зенит». Но сейчас команда Семака явно ослаблена и «Спартак» собирался этим воспользоваться. По крайней мере, об этом много говорили до матча футболисты и эксперты.

Тренеры решили удивить друг друга. Абаскаль вдруг на важнейший матч выставил Свинова и Дуарте, к тому же собрав экспериментальную полузащиту: Мозес, Мартинс, Медина, Игнатов без Бонгонда. Семак предпочёл Алипа Роберту Ренану и усадил на скамейку Кассьерру, прекрасно начавшего сезон. Столько неожиданных изменений привело к долгому старту матча. Половина первого тайма ушла на ужасающе сумбурную борьбу, атакующие игроки практически не попадали в кадр.

Но только у «Спартака» из-за травмы покинул поле Виктор Мозес, как началось. Эти факты никак не связаны, однако на исходе получаса «Зенит» буквально воспылал. Сначала Дуглас Сантос обокрал Медину, которого неудачной передачей подставил Дуарте. Бразилец моментально отдал на Ивана Сергеева, а форвард пробил над ухом Свинова. Уже видели гол трибуны, но мяч врезался в перекладину. Правда, горевал «Зенит» всего минуту.

В следующей атаке Марио Фе рнандес прибежал справа, разыграл с Сергеевым и через отскок от Мартинса мяч достался Венделу. Бразилец пробил с дуги штрафной площади, а мяч задел ногу Джикии и юркнул в угол ворот – 0:1. Теперь уже «Спартак» приободрился, до конца тайма закрыв «Зенит» на его половине поля. Неприятные моменты пережили питерские болельщики, но не хватало конкретики «красно-белым». В завершающей стадии было слишком много суеты, совсем незаметен был Квинси Промес.

Второй тайм Абаскаль начал с признания ошибок и двойной замены. Вместо Игнатова и Медины вышли Наиль Умяров и Тео Бонгонда. «Спартак» продолжил играть с преимуществом, постоянно загружал мяч в штрафную площадь «Зенита». Питерцы приняли игру вторым номером, по большей части просто отбивались. Правда, ударов как таковых было немного. Промес и Рябчук били с дуги штрафной площади, но оба послали мяч выше перекладины.

Мартинс, который стал играть гораздо выше, претендовал на пенальти после «черпачка» от Промеса и борьбы с Барриосом. Карасёв на эпизод среагировал, но прибежал чтобы указать Кристоферу на его фол. «Зенит» выдержал это давление, а потом добил соперника. Клаудиньо отдал шикарный пас вразрез, слева выбежал абсолютно одинокий Вендел, вывалился на Свинова и бильярдным ударом от штанги поразил цель – 0:2. Но в дерби двух столиц не бывает спокойно концовки.

Барриос в борьбе с Соболевым махнул рукой, задев мяч на груди Александра. Долго смотрел повтор Карасёв, назначив в итоге пенальти. А сам же Соболев хладнокровно пробил с 11 метров, катнув по центру – 1:2. В обоюдных атаках завершили матч команды, семь минут добавил арбитр, на четвёртой из которых «Зенит» добил соперника. Ерохин получил мяч с фланга и прострелил в центр. Перед Кассьеррой упали Дуарте и Хлусевич, но это не помешало Матео точно пробить – 1:3.

Третий раз подряд «красно-белые» проигрывают «Зениту» в РПЛ. А чемпион уже опережает «Спартак» в турнирной таблице.

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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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TEREX
20 Августа 2023 в 21:50
эй ржавый газвинтиль ты хде? чо ни пишышыш што судейка апеть памох ЗЕНИТу пригатовить свиныя ребрышки..)) или тибе дохтур запритил..))
Promt Roman
20 Августа 2023 в 21:48
Мясцо такое мясцо канешн.
старый ХЬЮ
20 Августа 2023 в 21:43
С победой Зенит! Ну и где амбиции хвалёного Спартака? Помощник физрука Абаскаль переиграл сам себя, выставив такой состав. Впрочем, ничего бы не поменялось. Мастерство зенитчиков гораздо выше.
Promt Roman
20 Августа 2023 в 21:50
Шо там по пенсопитекам, как там с амбициями с такими тратами? Ехехе.
Бомжи молодцы, перебегали мясо, по делу подебили, хотя в конце чуть не отхватили.
Баден
20 Августа 2023 в 21:51
Пока что - отсасямба.......)))
TEREX
20 Августа 2023 в 21:56
ай старый..)) каки амбиции??? энта жы ни аутсайдираф абыргывать..)) энта журналисты зделали ис хрюндилей ужэ чимпиёнаф..))
Баден
20 Августа 2023 в 21:40
Крайне отморозили комментатоы........ В хлам масковские...
Но Зенит всё равно справился... С Победой Зенитчики!!!!!
TEREX
20 Августа 2023 в 21:39
ЗЕНИТ...ЗЕНИТ...ЗЕНИТ...)) СПОБЕДОЙ!!! Ай на на нэй..джага..джага..)) Хрюндилей апять ткнули питаком в грязная карыта..))
только не мясо
20 Августа 2023 в 21:38
Всё закончилось так как и должно было закончиться - всех Зенитчиков с победой!)
kostet
20 Августа 2023 в 21:34
Ничего нового, корыто всё то же, надежда на пендаль и ноль мысли. Такой Зенит не обыграть, это уровень, правда Фнл.
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