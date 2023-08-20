Вендел и Кассьерра прибили «Спартак»: «Зенит» третий раз подряд обыграл «красно-белых» в РПЛ

«Спартак» и «Зенит» сыграли в рамках чемпионата России. Матч пятого тура РПЛ состоялся 20 августа на стадионе «Открытие Арена».

Главный матч тура, главный матч первого круга, дерби двух столиц – называйте, как хотите. «Спартак» против «Зенита», последний раз «красно-белые» побеждали питерцев в ранге действующего чемпиона, а ведь последние пять сезонов золото забирал именно «Зенит». Но сейчас команда Семака явно ослаблена и «Спартак» собирался этим воспользоваться. По крайней мере, об этом много говорили до матча футболисты и эксперты.

Тренеры решили удивить друг друга. Абаскаль вдруг на важнейший матч выставил Свинова и Дуарте, к тому же собрав экспериментальную полузащиту: Мозес, Мартинс, Медина, Игнатов без Бонгонда. Семак предпочёл Алипа Роберту Ренану и усадил на скамейку Кассьерру, прекрасно начавшего сезон. Столько неожиданных изменений привело к долгому старту матча. Половина первого тайма ушла на ужасающе сумбурную борьбу, атакующие игроки практически не попадали в кадр.

Но только у «Спартака» из-за травмы покинул поле Виктор Мозес, как началось. Эти факты никак не связаны, однако на исходе получаса «Зенит» буквально воспылал. Сначала Дуглас Сантос обокрал Медину, которого неудачной передачей подставил Дуарте. Бразилец моментально отдал на Ивана Сергеева, а форвард пробил над ухом Свинова. Уже видели гол трибуны, но мяч врезался в перекладину. Правда, горевал «Зенит» всего минуту.

В следующей атаке Марио Фе рнандес прибежал справа, разыграл с Сергеевым и через отскок от Мартинса мяч достался Венделу. Бразилец пробил с дуги штрафной площади, а мяч задел ногу Джикии и юркнул в угол ворот – 0:1. Теперь уже «Спартак» приободрился, до конца тайма закрыв «Зенит» на его половине поля. Неприятные моменты пережили питерские болельщики, но не хватало конкретики «красно-белым». В завершающей стадии было слишком много суеты, совсем незаметен был Квинси Промес.

Второй тайм Абаскаль начал с признания ошибок и двойной замены. Вместо Игнатова и Медины вышли Наиль Умяров и Тео Бонгонда. «Спартак» продолжил играть с преимуществом, постоянно загружал мяч в штрафную площадь «Зенита». Питерцы приняли игру вторым номером, по большей части просто отбивались. Правда, ударов как таковых было немного. Промес и Рябчук били с дуги штрафной площади, но оба послали мяч выше перекладины.

Мартинс, который стал играть гораздо выше, претендовал на пенальти после «черпачка» от Промеса и борьбы с Барриосом. Карасёв на эпизод среагировал, но прибежал чтобы указать Кристоферу на его фол. «Зенит» выдержал это давление, а потом добил соперника. Клаудиньо отдал шикарный пас вразрез, слева выбежал абсолютно одинокий Вендел, вывалился на Свинова и бильярдным ударом от штанги поразил цель – 0:2. Но в дерби двух столиц не бывает спокойно концовки.

Барриос в борьбе с Соболевым махнул рукой, задев мяч на груди Александра. Долго смотрел повтор Карасёв, назначив в итоге пенальти. А сам же Соболев хладнокровно пробил с 11 метров, катнув по центру – 1:2. В обоюдных атаках завершили матч команды, семь минут добавил арбитр, на четвёртой из которых «Зенит» добил соперника. Ерохин получил мяч с фланга и прострелил в центр. Перед Кассьеррой упали Дуарте и Хлусевич, но это не помешало Матео точно пробить – 1:3.

Третий раз подряд «красно-белые» проигрывают «Зениту» в РПЛ. А чемпион уже опережает «Спартак» в турнирной таблице.