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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев: На поле Вендел себя проявляет

22 Августа 2023 • 19:47 Комментировать
Спартак Москва
1:3
Зенит
окончен

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уровне Вендела после победы над «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

«Реабилитировался ли Вендел за длительное отсутствие? Он на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан. А на поле он себя проявляет», — заявил работник «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Вендел пропустил старт нынешнего сезона, вернувшись в расположение «Зенита» с серьёзным опозданием. В последнем поединке против «Спартака» 25-летний полузащитник стал автором двух забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Маркус Вендел
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