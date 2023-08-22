Медведев: На поле Вендел себя проявляет

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался об уровне Вендела после победы над «Спартаком» в пятом туре РПЛ.

«Реабилитировался ли Вендел за длительное отсутствие? Он на поле не провинился. За то, что опоздал, он наказан. А на поле он себя проявляет», — заявил работник «сине-бело-голубых» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Вендел пропустил старт нынешнего сезона, вернувшись в расположение «Зенита» с серьёзным опозданием. В последнем поединке против «Спартака» 25-летний полузащитник стал автором двух забитых мячей.