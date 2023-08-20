Караваев: «3:1 - считаю, это круто, классная победа»

Игрок «Зенита» Вячеслав Караваев в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча со «Спартаком» (3:1).

- Что сегодня из плана сработало?

- Мне кажется, что прежде всего это игра в обороне. Компактно играли, во втором тайме на первых минутах не так хорошо действовали. Много таких опасных моментов было, но потом чуть-чуть перестроились, и стало полегче.

- Что было во втором тайме? Потому что был отрезок при преимуществе в один мяч, когда «Спартак» наседал.

- Ну вот, я про этот отрезок как раз и говорю. Не очень хорошо действовали, но опять же хорошо, что забили второй мяч. Правда, потом такой эпизод получился. 2:0 - всегда скользкий счет. Но хорошо, что довели.

- Расслабились?

- Да нет, я бы не сказал. Но хорошо, что довели игру до победы.

- Расскажи о своей позиции на поле. Ты ведь на этой позиции никогда не играл.

- На сборах играл все равно, и Сергей Богданович меня ставил, поэтому ничего такого необычного нету. Тем более, все равно я не прямо в центре нахожусь, а смещаюсь на бровку, потому что Марио неплохо играет головой и принимает длинные мячи.

- Что тебе было бы удобнее - играть в такой схеме на фланге или в тройке?

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- Самое главное - играть, а там…

- Расскажи об ощущениях от этой победы. Вроде с результатом не все так плохо, но были претензии у болельщиков по качеству игры и так далее.

- Действительно я бы не сказал, что прямо плохо начали, но не очень хорошо. Но принципиальный соперник на выезде, 3:1. Я считаю, это круто, классная победа.

- По делу?

- По делу, раз выиграли.