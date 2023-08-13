Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко сможет принять участие в предстоящем матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Зенитом».

Как сообщает телеграм-канал «У Кузьмича», Максименко уже тренируется с командой, поэтому готов сыграть с «Зенитом». При этом источник отмечает, что Александр Селихов продолжает испытывать проблемы со спиной, на его восстановление уйдет еще минимум одна неделя. Напомним, в последних двух матчах «Спартака» ворота команды защищал Илья Свинов, который пропустил в общей сложности семь голов.

Матч «Спартак» - «Зенит» пройдет 20 августа. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.