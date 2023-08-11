Губерниев: «У «Спартака» каждая атака на их ворота – пожар»

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что совсем не удивлён пятничному поражению «Спартака» в рамках РПЛ. Напомним, что московский клуб уступил на выезде екатеринбургскому «Уралу» в драматичной для себя концовке – 2:3.

«Я не удивлен поражению «Спартака», у них большие проблемы с игроками обороны. И пока в клубе не будет толкового защитника — это всё будет продолжаться. Любой навес, контратака, штрафной и опасная атака — пожар», - цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Напомним, что «Спартак» неизменно пропускает в каждом из шести матчей нового сезона во всех турнирах. Более того, на выезде в рамках РПЛ команда Гильермо Абаскаля не может обойтись без пропущенного гола уже 14 игр кряду.