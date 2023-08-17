​«Его не ставят играть»: Агент допускает уход Николсона из «Спартака»

Агент Ненад Протега, который работает с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном, дал комментарий по поводу будущего 26-летнего футболиста.

«Останется ли Шамар в «Спартаке»? К сожалению, у меня нет точного ответа. Его не ставят играть. Нам грустно от этого. Но такова жизнь. Всё может измениться в любую сторону за один день», - сказал Протега, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Шамар Николсон за «Спартак» ещё не играл. Всего же за «красно-белых» ямаец провёл 43 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николсона в 4,5 миллиона евро.