В воскресенье вечером в пятом туре Российской премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Зенит». Перед игрой у входов на «Открытие Арену» образовались огромные очереди. Фотографию показал журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что в четырёх прошедших турах чемпионата России «Спартак» раздобыл девять зачётных баллов, а «Зенит» - семь.