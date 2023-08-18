Ташуев объяснил, что нужно сделать Абаскалю для борьбы «Спартака» за чемпионство

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев оценил игру «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля.

«У «Спартака» крен в атаку, это смотрибельно и правильно, но баланса с обороной пока нет. Если тренер найдет баланс, шансы побороться за чемпионство — большие», — цитирует Ташуева портал «РБ Спорт».

После четырех туров «Спартак» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе девять очков.

В матче пятого тура «красно-белых» ждет тяжелая домашняя встреча с действующим чемпионом страны — «Зенитом». Поединок пройдет 20 августа, начало — в 19:30 по московскому времени.