Шалимов — о матче «Спартак» — «Зенит»: «Не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья»

Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

По мнению эксперта, предстоящая встреча получится малорезультативной и тяжёлой для обеих команд.

«Зенит» сейчас поменял схему и играет в три центральных защитника и с двумя нападающими. Такую схему сложно взломать, она больше рассчитана под оборону и быстрые контратаки.

Если мы не увидим грубых ошибок, то не исключаю, что будет какая-нибудь унылая ничья», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

После четырёх туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая восьмой «Зенит» на два очка. Очная встреча этих команд пройдёт 20 августа. Начало — в 19:30 по московскому времени.